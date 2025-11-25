به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، متن پیام تسلیت سردار محمد رضا هاشمی فر فرمانده انتظامی استان لرستان درپی درگذشت «کربلائیه حسنی خانم صفری» والده مکرمه شهید ابراهیم قاسمی در شهرستان ازنا به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و اندوه، خبر درگذشت بانوی مؤمنه، مرحومه کربلائیه «حسنی خانم صفری»، مادر معزز شهید والامقام «ابراهیم قاسمی» را دریافت نمودم.

این بانوی فداکار، که در دامان پرمهر خود، فرزندی سرافراز، چون شهید «ابراهیم قاسمی» را تربیت کرد که در سن ۲۲ سالگی و در سال ۱۳۶۷، در راه دفاع از کیان میهن اسلامی و در حین درگیری با عناصر ضدانقلاب در منطقه غرب به فیض عظمای شهادت نائل آمد، خود مصداق کامل ایثار و مادرانگی انقلابی است.

اینجانب به نمایندگی از مجموعه کارکنان انتظامی استان لرستان، این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم، بازماندگان و اهالی شریف شهرستان ازنا تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

شهادت فرزند برومند این مادر گرانقدر، اجر عظیمی نزد پروردگار خواهد داشت و یقیناً جایگاه ایشان در بهشت برین با فرزند شهیدشان محشور خواهد بود.