مددجویان کمیته امداد استان اصفهان می توانند فردا دغدغه ها و مشکلات خود را به گوش مدیر این نهاد رسانند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: در راستای توسعه ارتباطات مردمی و تسهیل دسترسی شهروندان به مدیران اجرایی این نهاد، فردا چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح در مرکز سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد به شماره ۱۱۱) پاسخگوی مسائل، درخواستها و پیشنهادهای مردم و خانوارهای تحت حمایت هستیم.
کریم زارع افزود: شهروندان و خانوادههای تحت حمایت میتوانند در زمان اعلامشده با این سامانه تماس گرفته و مسائل مرتبط با خدمات حمایتی، معیشتی، اشتغال و دیگر درخواستهای خود را مطرح کنند.
وی گفت:سامانه سامد با فراهمسازی بستر ارتباطی یکپارچه، زمینهای مناسب برای شنیدهشدن دیدگاههای مردمی و ارائه راهکارهای فوری به همت مسوولان فراهم کرده است.