برداشت طلای سرخ در کامیاران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در راستای اجرای طرح الگوی کشت ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کامیاران زیر کشت زعفران رفته است.

محصولی کم آب بر که به طلای سرخ مشهوره و میتونه درآمد پایداری برای بهره برداران به دنبال داشته باشه.

زعفران به‌عنوان محصولی کم‌آب‌بر و سودآور در این منطقه توسعه یافته و تاکنون ۳۰ هکتار زمین زیر کشت این محصول قرار گرفته است؛ اقدامی که علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، زمینه اشتغال پایدار و بازار صادراتی گسترده را فراهم می‌کند..

کمال رستمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران، با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از منابع آبی و ترویج محصولات کم‌آب‌بر گفت: زعفران یکی از محصولاتی است که شرایط کشت آن در شهرستان فراهم بوده و می‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد. این محصول علاوه بر افزایش اشتغال، موجب رشد درآمد کشاورزان نیز خواهد شد.

وی افزود: از مزایای کشت زعفران می‌توان به مصرف آب بسیار کم، سودآوری بالا، اشتغال‌زایی پایدار، بازار صادراتی گسترده، مقاومت در برابر شرایط سخت اقلیمی و طول عمر بالای گیاه اشاره کرد.

سعدالله مرای، رئیس تولیدات گیاهی شهرستان کامیاران نیز اعلام کرد: در حال حاضر ۳۰ هکتار زمین در شهرستان زیر کشت زعفران قرار دارد. این گیاه تنها به یک تا دو نوبت آبیاری نیاز دارد و با عمر ۱۲ تا ۱۳ ساله، صرفه اقتصادی بالایی برای کشاورزان به همراه دارد

جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران همچنین اعلام کرده است که آماده ارائه راهنمایی‌های لازم در زمینه کِشت، داشت و برداشت زعفران به کشاورزان علاقه‌مند است.