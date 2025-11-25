به مناسبت هفته بسیج، نمایشگاه بزرگ آبی، خاکی بسیجیان فاطمی (س) در بلوار ساحلی شرق اهواز برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جانشین فرماندهی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: این نمایشگاه که به همت بسیجیان پرتلاش حوزه مقاومت بسیج۴شهری ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) اهوازبرپاشده است.

سردار فلاحی افزود: اکنون تمامی عزت و افتخار این نظام اسلامی را مرهون جان فشانی‌های شهدا و بخصوص بسیجیان غیور هستیم که در تمامی میدان‌ها در خط مقدم برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند و با پرپایی این نمایشگاه در دل رودخانه کارون نشان دادند که همواره برای شادابی و نشاط جامعه ابتکارات ارزشمندی دارند.

وی بیان کرد: بسیجیان همواره در عرصه‌هایی وارد می‌شوند که روح نشاط و شادابی را به جامعه منتقل و شعار ما می‌توانیم را محقق سازند.