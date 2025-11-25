مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: سه هکتار مزرعه سبزیجات برگی آلوده به نفت در راستای تضمین امنیت غذایی و حفظ سلامت عمومی شهروندان دزفول معدوم شد.

معدوم سازی سه هکتار مزرعه سبزیجات آلوده به نفت در دزفول

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده گفت : براساس بررسی‌های کارشناسی، این محصولات به‌علت آلودگی ناشی از تماس با مواد نفتی به‌طور کامل از چرخه مصرف خارج و معدوم شدند تا از ورود حتی مقدار ناچیزی از محصولات آلوده به بازار جلوگیری شود.

وی ادامه داد: هرگونه اقدام مخل امنیت غذایی غیرقابل قبول است و با عواملی که موجب این آلودگی نفتی شدند برخورد قاطع خواهد شد.

قمرزاده سلامت مردم را خط قرمز جهاد کشاورزی دانست و گفت: با هرگونه عمل عمدی یا سهوی که منجر به تهدید سلامت مصرف‌کنندگان شود و امنیت غذایی را به مخاطره اندازد، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول تصریح کرد: این اقدام در چارچوب قوانین و مقررات ملی از جمله ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، ماده سه آیین‌نامه اجرایی نظام جامع جلوگیری از آلودگی محصولات کشاورزی، قانون حفظ نباتات کشور و ماده ۲۰ قانون هوای پاک انجام شده است.

وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری کشاورزان و مصرف‌کنندگان خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان دزفول با همکاری مراجع ذی‌ربط به صورت مستمر بر سلامت تولید و عرضه محصولات کشاورزی نظارت دارد و هرگونه اقدام مغایر با سلامت جامعه را به دستگاه قضا معرفی خواهد کرد.

سالانه افزون بر ۲.۵ میلیون تن انواع محصول زراعی و باغی در دزفول تولید می‌شود.