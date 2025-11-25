رئيس پليس راهور استان از شهروندان خواست از هرگونه اقدام و استفاده غیر اصولی از خودرو که منجر به افزايش آلايندگي هوا شود خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سرهنگ علي اصغر زارع گفت : رانندگان بایستی باد چرخ هاي خودرو را مطابق استاندارد نگه دارند، زيرا فشار نامناسب افزايش مصرف سوخت و در نتيجه افزايش انتشار آلاينده ها را در پي دارد.

وی گفت : رانندگان در چند کيلومتر ابتدايي پس از روشن کردن خودرو با دنده سبک و سرعت کم حرکت کنند تا موتور در شرايط بهينه کار کند.

رئیس پلیس راهور استان به رانندگان توصیه کرد : از سرعت بالا و ترمز ناگهاني خودداري کنید چون چنین رفتار هايي مي تواند مصرف سوخت را تا 50 درصد افزايش دهد و به تبع آن آلودگي هوا را تشديد کند.

وی با بیان اینکه معاينه فني خودرو ها بايد هر 3ماه يکبار انجام شود و خودرو هاي فرسوده نيز بايد جايگزين شوند، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده رفتار هایي از سوی رانندگان که باعث آلوده کردن هوا می شود با اطلاع به واحد هاي انتظامي و پليس راهور ، زمينه همکاري جمعي براي عبور از شرايط بحراني کيفيت هوا را فراهم سازند.