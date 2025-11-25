در روزهایی که کشمیر شاهد افزایش توجه جوانان به ریشههای فرهنگی و دینی است، سبک و طراحی حجاب ایرانی به طور فزایندهای در میان زنان این منطقه محبوبیت یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کشمیر، تولیدکنندگان محلی میگویند افزایش تقاضا برای طرحهای ایرانی، موجب شده همکاریهایی میان طراحان مد اسلامی کشمیر و تولیدکنندگان ایرانی شکل بگیرد.، در این میان، شبکههای اجتماعی نیز نقش چشمگیری در گسترش این گرایش ایفا کردهاند.
مدلهای الهامگرفته از پوشش زنان ایرانی، اکنون در بین جوانان کشمیر حضور پر رنگی دارند و مورد استقبال نسل جدید قرار گرفتهاند. برای بسیاری از زنان کشمیر، حجاب تنها یک حکم دینی نیست؛ بلکه مایۀ آسودگی، آرامش و احترام به خویشتن است.