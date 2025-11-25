در روزهایی که کشمیر شاهد افزایش توجه جوانان به ریشه‌های فرهنگی و دینی است، سبک و طراحی حجاب ایرانی به‌ طور فزاینده‌ای در میان زنان این منطقه محبوبیت یافته است.

مدل‌های الهام‌‌گرفته از پوشش زنان ایرانی، اکنون در بین جوانان کشمیر حضور پر رنگی دارند و مورد استقبال نسل جدید قرار گرفته‌اند.

برای بسیاری از زنان کشمیر، حجاب تنها یک حکم دینی نیست؛ بلکه مایۀ آسودگی، آرامش و احترام به خویشتن است.