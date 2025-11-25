با دستگیری ۲ سارق، ۵۰ کیلو ظروف نقره مسروقه کشف و به مالباخته تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در پی وقوع یک مورد سرقت ۵۰ کیلو گرم ظروف نقره در شهر اصفهان، با توجه به حساسیت موضوع، بررسی به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس در پایگاه آگاهی شهرستان اصفهان قرار گرفت.

سرهنگ احمد نیکبخت افزود: با بررسی‌های دقیق و انجام اقدامات تخصصی پلیسی هویت ۲ متهم اصلی این سرقت شناسایی و این افراد دستگیر شدند و مشخص شد اموال مسروقه به ۲ مالخر فروخته شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به دستگیری هر ۲ مالخر در عملیاتی دیگر گفت: ۵۰ کیلوگرم ظروف نقره مسروقه به ارزش ۱۲ میلیارد ریال از مخفیگاه مالخران کشف ومتهمان پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل شدند.