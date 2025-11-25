وزیر ورزش و جوانان در سفر خود به جزیره ابوموسی از خوابگاه و مهمانپذیر ورزشی این جزیره بازدید کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان پیش از این با در نظر گرفتن اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان دستور بازسازی خوابگاه شهید رییسی جزیره ابوموسی را داده بود.

وی امروز سه شنبه در بازدید از این خوابگاه در جریان اقدامات و اصلاحات صورت گرفته قرار گرفت. طبق پیش بینی مسئولان اداره ورزش و جوانان هرمزگان، مهمان پذیر ورزشی شهید رییسی سال آینده و در هفته دولت تکمیل خواهد شد.

گفتنی است در همین راستا، استانداری هرمزگان نیز ۱۰ میلیارد تومان کمک هزینه مالی برای مرمت این خوابگاه در نظر گرفته است.

خوابگاه و مهانپذیر شهید اسدالله رییسی ابوموسی در صورت تکمیل، قابلیت میزبانی از اردو‌های تیم‌های ملی را خواهد داشت.