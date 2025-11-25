به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز گفت: یک سارق سابقه دار که مبادرت به قاپیدن تلفن همراه در نقاط مختلف شهر شیراز طی پنج ماه گذشته کرده بود ، دستگیر شد .

وی افزود : با پیگیری پلیس این سارق ، تلفن های همراه را با قیمتی بسیار کم به مالخرها می‌فروخت که همه آنها نیز دستگیر شدند و به عمل مجرمانه خود اعتراف کردند

سرهنگ زراعتیان همچنین گفت : اعضای یک باند سرقت هم که در کنار بیمارستان های شیراز مبادرت به سرقت وسایل درون خودرو و فروش آن به قیمت ارزان در روستاها میکرد دستگیر شدند .





