یک کارگاه کیف‌دوزی در شهرستان رزن، نمونه‌ای از تلاش‌های بی‌وقفه برای تولید ملی و ایجاد اشتغال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارگاه تولیدی آقای جبالی امروز با حمایت‌های بسیج، رونق دوباره گرفته است و او ۱۲ سال در حوزه تولید انواع کیف، کوله‌پشتی و ساک ورزشی فعالیت دارد.

به گفته او، این حمایت‌ها زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای چند نفر از جوانان منطقه را فراهم کرده است.

حمایت از واحد‌های تولیدی کوچک، از برنامه‌های اصلی بسیج سازندگی در مسیر تحقق رونق تولید و ایجاد اشتغال به شمار می‌رود.