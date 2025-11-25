دو هکتار زمین به ارزش بالغ بر ۹ میلیارد ریال در لنجان به منایع طبیعی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان در پی اعلام شکایت اداره منابع طبیعی مبنی بر دخل و تصرف در بخشی از اراضی ملی در سطح شهرستان، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ اسماعیل پریشانی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته، فردی با اقدامات غیر قانونی و بدون داشتن مجوز، ۲۱ هزار و ۳۱۱ مترمربع از اراضی ملی این شهرستان را به تصرف خود در آورده است.

این مقام انتظامی با اشاره به این که ارزش زمین خواری انجام شده برابر اعلام کارشناسان مربوطه بیش از ۹ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و به همراه فرد متخلف برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی معرفی و دستورات لازم در خصوص رفع تصرف و اعاده اراضی به وضع سابق صادر شد.