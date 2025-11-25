سردار ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان در دیدار با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تاکید کرد: تهران و اسلام‌آباد با چالش‌های مشترکی روبه‌رو هستند و دشمنان هر دو کشور نیز مشترک‌اند که رژیم صهیونیستی جزو آنهاست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، روابط عمومی مجلس ملی پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در دیدار رسمی سردار ایاز صادق با علی لاریجانی، دو طرف درباره همکار ی‌های دوجانبه، مسائل امنیتی منطقه، پارلمانی و همکاری‌های اقتصادی گفت‌و‌گو کردند.

وی افزود: پارلمان پاکستان در موضوعات مربوط به حملات اخیر اسرائیل علیه ایران، «یک‌صدا و یک‌دل» این اقدامات را محکوم کرده و از حق مشروع جمهوری اسلامی در مقابله با تجاوز حمایت کرده است.

رئیس مجلس پاکستان با تقدیر از «پاسخ قاطع ایران» تاکید کرد: این موضع‌گیری‌ها نشان‌دهنده پیوند عمیق میان ملت‌های دو کشور است.

ایاز صادق در ادامه همکاری‌های پارلمانی، مردمی و منطقه‌ای را برای تقویت صلح و ثبات مهم دانست و افزود: روابط دو کشور بر پایه اعتماد متقابل است و سفر‌های اخیر رهبران دو طرف به کشور همسایه «نقطه عطفی» برای تقویت روابط محسوب می‌شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های موجود، خواستار افزایش همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی شد و بر ضرورت هماهنگی میان کشور‌های مسلمان تاکید کرد.

ایاز صادق با اشاره به ناامنی‌های ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی در مرز افغانستان گفت: پاکستان با جدیت با تروریسم مقابله می‌کند و همکاری ایران را در تقویت ثبات منطقه‌ای بسیار مهم می‌داند.

قدردانی ایران از مواضع ضد صهیونیستی ملت، دولت و پارلمان پاکستان

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در این دیدار ضمن قدردانی از سخنان و مواضع مثبت رئیس مجلس پاکستان درباره ایران، از حمایت مردم، دولت و پارلمان پاکستان در دوران تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران تشکر کرد.

لاریجانی همچنین استقبال ایران از تفاهم دفاعی سه‌جانبه ایران، پاکستان و عربستان را مورد تاکید قرار داد و گفت: این چارچوب می‌تواند نقش مهمی در تقویت امنیت منطقه‌ای ایفا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان دو کشور، اعلام کرد: ایران و پاکستان در حوزه‌های متعدد فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه روابط دارند و باید از این ظرفیت‌ها در جهت منافع دو ملت بهره‌برداری شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان همچنین بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: پیوند‌های عمیق مردمی میان ایران و پاکستان پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه همکاری‌هاست و مردم ایران نسبت به ملت پاکستان احساس محبت و پیوندی عمیق دارند.