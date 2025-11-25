پخش زنده
در روزهایی که شاخص آلودگی هوا به شرایط هشدار میرسد و سلامت سیستم تنفسی و قلب و عروق را بیش از هر زمانی به خطر میاندازد، تدابیر پیشگیرانه برای حفظ سلامت بدن اهمیت دوچندان پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاوه بر اقداماتی مانند ماندن در خانه برای گروههای آسیبپذیر و کاهش حضور در محیطهای بیرونی، زدن ماسکهای فیلتردار، استفاده از تصفیهکننده هوا در منزل و محیط کار و اجتناب از انجام هرگونه فعالیت بدنی در فضای آزاد، مصرف غذاهای مناسب در زمان آلودگی هوا و انتخاب برخی مواد غذایی با ویژگیهای خاص که به عنوان سپر دفاعی در برابر اثرات مخرب آلودگی هوا عمل میکنند نقشی کلیدی در تقویت سیستم ایمنی و دفع سموم و آلایندههای مضر از بدن دارند.
شاید برای شما هم این پرسش مطرح شده که در زمان آلودگی هوا چه باید بخوریم تا اثرات مخرب آلایندهها به حداقل برسد؟