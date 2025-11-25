پخش زنده
هوای اصفهان سردتر میشود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی از ماندگاری غلظت آلایندهها طی پنج روز آینده در مناطق مرکزی و صنعتی استان خبر داد.
رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از تداوم و ماندگاری غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای عموم طی پنج روز آینده در مناطق مرکزی، صنعتی و پرجمعیت در صورت نبود مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک خبر داد.
لیلا امینی افزود: بررسی آخرین مدلها و تحلیلهای نقشههای هواشناسی بیانگر جوی به نسبت راکد تا اوایل هفته آینده برای استان خواهد بود.
وی با اشاره به شرایط آسمان صاف از بعدازظهر امروز و رشد ابر و گاهی وزش باد طی فردا در استان، افزود: بر این اساس به وقت پنجشنبه ششم آذر، جوی پایدار و راکد استقرار دارد.
وی گفت: با توجه به پایداری هوا طی پنج روز آینده انتظار تداوم و ماندگاری غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای عموم در مناطق مرکزی، صنعتی و پرجمعیت در صورت نبود مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک وجود دارد.
امینی درباره صدور هشدار سطح زرد آلودگی هوا با تداوم پایداری و رکود جو از وقت پنجشنبه تا پایان روز شنبه هشتم آذر در مناطق مستعد استان، گفت: افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در ساعات پایانی شب تا پیش از ظهردر نواحی مرکزی لنجان، مبارکه، نجف آباد، اصفهان، برخوار، شاهین شهر و میمه، کبوتر آباد تداوم دارد.
رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوای طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا دو درجه کاهش خواهد داشت، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۲۰ درجه و کمینه آن بامداد فردا به ۴ درجه زیر صفر سانتیگراد میرسد.
وی با اشاره به ثبت دمای ۱۷ شهر پایینتر از صفر درجه سانتیگراد گفت: خوروبیابانک با بیشینه دمای ۲۳ درجه و شهرضا با کمینه هشت درجه سانتیگراد زیر صفر، گرمترین و سردترین مناطق در استان هستند.