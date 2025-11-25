پخش زنده
علاقهمند به همکاری هنری، فرهنگی و صنایعدستی با اصفهان هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سفیر اندونزی در ایران با تأکید بر جایگاه ممتاز اصفهان در هنر، فرهنگ و صنایعدستی گفت: علاقهمندیم همکاریهای مشترک میان دو کشور در این حوزهها گسترش پیدا کند و ظرفیتهای دو ملت در قالب برنامهها و پروژههای مشترک به مرحله اجرا برسد.
رولیانشاه سومیرات امروز در دیدار با شهردار اصفهان گفت: در تلاشم تا دستورات رئیسجمهور کشورم را که مبتنی بر ارتقای روابط دو جانبه درتمام زمینهها است محقق شود.
وی افزود: برای من جالب بود که هنگام ورود به ایران نخستین سوال همکاران و خانوادهام این بود که آیا اصفهان را دیدهای؟ این مورد نشان دهنده علاقه مردم اندونزی به تماشای اصفهان و ایران را نشان میدهد.
سفیر اندونزی در ایران گفت: اندونزی ایران را کشور دوست و برادر میداند که میتوانند با شفافیت، احترام و اشتراکات بهصورت متقابل همکاری داشته باشند.
سومیرات گفت: برای تحقق این امر نخستین قدم این است که طرح خواهرخواندگی دو شهر را به مرحله اجرا برسانیم.
وی با بیان اینکه چند شهر در اندونزی شرایط این را دارد که بهعنوان خواهرخوانده شهر اصفهان محسوب شود، تاکید کرد: علاقهمندبه همکاری در زمینههای هنری، فرهنگی و صنایع دستی با شهر اصفهان هستیم.
سفیر اندونزی گفت: اصفهان در تمام این زمینهها قوی است، نهتنها برای ایران، بلکه برای تمام جامعه مدنیت ارزشمند است.
وی با بیان اینکه اصفهان یک هویت چند بعدی داردگفت: تمام این جنبهها برای اندونزی مهم است و باید شرایطی فراهم شود تا تیمی از اندونزی با تیمی از اصفهان ارتباط برقرار کنند و نقشه راهی را تعیین کنند تا بر اساس علایق برنامهها و پروژهها را تعیین کنند.
سفیر اندونزی گفت: علاوه بر حوزه گردشگری جنبه دیگر برای همکاری ایران و اندونزی حوزه آموزش است، چون یکی از اولویتهای دولت اندونزی توسعه منابع انسانی است.
وی با بیان اینکه باندونگ از لحاظ فرهنگ و هنر پیشینه قوی دارد و همچون اصفهان نقش مهمی در ارتقای فرهنگ و هنر دو کشور دارند، افزود: از طریق کانالهای مناسب پیگیر این خواهرخواندگی خواهم بود و خوشحال میشوم که شهر زادگاهم را بهعنوان خواهرخوانده معرفی کنم.
مدیر دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان هم با بیان اینکه خواهرخواندگی فرصتی برای توسعه همکاریها میان اصفهان و اندونزی است گفت: اگر خواهرخواندگی اصفهان و باندونگ به نتیجه برسد، فرصتهای خوبی برای توسعه همکاریها میان اصفهان و اندونزی فراهم میشود.
مصطفی دولتیار افزود: امیدوارم در سفر بعدی تکلیف خواهرخواندگی اصفهان روشن شود و در سفر بعدی از دانشگاهها و مراکز پیشرفته صنعتی اصفهان بازدید کنند.