به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نمایشگاه کار و هدایت شغلی در دانشگاه شیراز آغاز به کار کرد .
مدیر نوآوری و فناوری دانشگاه شیراز گفت : این نمایشگاه با هدف ارتباط کارجو و کارفرما درحال برگزاری است.
اسکروچی افزود: ۲۵ واحد صنعتی تولید کننده با حضور کارشناسان و مدیران منابع انسانی در این نمایشگاه نیازهای تخصصی خود در حوزه جذب نیروی انسانی را به دانشجویان معرفی و دانشجویان هم با توجه به تخصص و نیازهای شرکتها، به صورت بی واسطه با فرایندهای جذب، مشاوره و مسیر یابی شغلی آشنا میشوند.
به گفته وی این نمایشگاه فرصتی برای ارتباط صنعت و دانشگاه در جهت تامین نیروی انسانی واحدهای تولیدی و صنعتی از بین فارغ التحصیلان و یا شناسایی دانشجویان توانمند در حوزه کاری مورد نیاز را فراروی آنها قرار میدهد.
وی با بیان اینکه نمایشگاه سه روزه است افزود: روز سوم دانشجویان با حضور در واحدهای صنعتی از نزدیک با فعالیتهای شغلی مورد نیاز کارفرمایان آشنا میشوند.