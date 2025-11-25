پخش زنده
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به پیشرفتهای طرح مترو قم گفت: وزارتخانه برای تسریع تعهدات طرف خارجی و رفع موانع بهرهبرداری، پیگیریهای لازم را انجام میدهد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، یکی از چالشهای باقیمانده را مربوط به تعهدات طرف خارجی عنوان کرد و افزود: بخشی از مشکلات به همکاری طرف خارجی برمیگردد که باید سرعت بیشتری بگیرد که وزارت امور خارجه از طریق نمایندگیهای خود در خارج از کشور این موضوع را بهطور جدی پیگیری خواهد کرد تا روند تکمیل پروژه تسریع شود.
قنبری با اشاره به همراهی مجموعه مدیریت استان تأکید کرد: شهرداری قم، استانداری و شورای شهر پیگیریهای خوبی داشتهاند، اما لازم است این تلاشها با استمرار بیشتری ادامه یابد.