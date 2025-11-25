در پی اجرای طرح‌های کنترلی پلیس برای پیشگیری از ورود دارو‌های غیرمجاز به شهرستان، بیش از چهارده هزار عدد قرص غیرمجاز در محور تبریز خوی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ محمد گلوانی فرمانده انتظامی خوی اعلام کرد : یگان مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در یک اقدام هدایت شده با توقف یک خودروی سواری پژو دویست و شش موفق به کشف چهارده هزار و نهصد عدد انواع قرص غیرمجاز شد. به گفته وی، خودرو پس از توقف به توقفگاه انتقال یافته است.

فرمانده انتظامی خوی افزود : در جریان این اقدام دو نفر متهم بازداشت و پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با تاکید بر استمرار طرح‌های نظارتی پلیس در محور‌های ورودی و خروجی خوی، پیشگیری از قاچاق دارو و مواد زیان‌آور را از اولویت‌های اصلی فرماندهی انتظامی شهرستان عنوان کرد.