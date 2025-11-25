پخش زنده
در پی اجرای طرحهای کنترلی پلیس برای پیشگیری از ورود داروهای غیرمجاز به شهرستان، بیش از چهارده هزار عدد قرص غیرمجاز در محور تبریز خوی کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ محمد گلوانی فرمانده انتظامی خوی اعلام کرد : یگان مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در یک اقدام هدایت شده با توقف یک خودروی سواری پژو دویست و شش موفق به کشف چهارده هزار و نهصد عدد انواع قرص غیرمجاز شد. به گفته وی، خودرو پس از توقف به توقفگاه انتقال یافته است.
فرمانده انتظامی خوی افزود : در جریان این اقدام دو نفر متهم بازداشت و پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی با تاکید بر استمرار طرحهای نظارتی پلیس در محورهای ورودی و خروجی خوی، پیشگیری از قاچاق دارو و مواد زیانآور را از اولویتهای اصلی فرماندهی انتظامی شهرستان عنوان کرد.