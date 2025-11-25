پخش زنده
فرمانده انتظامی شادگان از شناسایی و دستگیری عامل نگهداری سلاح غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روح اله عشیری گفت: ماموران یگان امداد شهرستان با دریافت خبر نگهداری غیرمجاز سلاح توسط فردی در یکی از روستاهای شادگان، بررسی موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.
وی افزود: با هماهنگی مرجع قضائی طی بازرسی غیر مترقبه از منزل وی تعداد ۲ قبضه سلاح غیرمجاز کشف شد. این متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد.
فرمانده انتظامی شادگان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی در برخورد با هرگونه تحرکات امنیتی و انتظامی عزم جدی دارد و از شهروندان در خواست میشود تا در صورت اطلاع از موارد مشکوک سریعاً موضوع را با پلیس از طریق سامانه ۱۱۰ در میان بگذارند.