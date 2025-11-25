وی اضافه کرد: مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل بوده و هیچ‌گونه فعالیت حضوری در این بخش‌ها انجام نخواهد شد.

معاون استاندار در ادامه گفت: فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان نیز به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اعلام کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی و شرکت‌های بیمه در استان به‌صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

وی در ادامه بیان کرد:مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

معاون استاندار در پایان یادآور شد: شعب کشیک بانک‌ها فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه خواهند کرد.