مدارس و دانشگاهها غیرحضوری شدند؛ ادارات دورکار
جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین گفت: فردا به علت افزایش غلظت آلایندهها ،مدارس و دانشگاهها غیرحضوری هستند و ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، حقلطفی افزود: بر اساس هشدارهای صادرشده از سوی ادارهکل هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلایندهها و مطابق مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی مدارس استان قزوین در تمامی مقاطع تحصیلی فردا چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴ بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
وی اضافه کرد: مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل بوده و هیچگونه فعالیت حضوری در این بخشها انجام نخواهد شد.
معاون استاندار در ادامه گفت: فعالیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان نیز بهصورت غیرحضوری خواهد بود.
جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اعلام کرد: کلیه دستگاههای اجرایی، ادارات دولتی و شرکتهای بیمه در استان بهصورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.
وی در ادامه بیان کرد:مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستانها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتشنشانی، پاسگاهها و مراکز انتظامی، از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
معاون استاندار در پایان یادآور شد: شعب کشیک بانکها فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه خواهند کرد.