پخش زنده
امروز: -
با ادامه توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان، اکنون افغانستان به دنبال مسیرهای جدید تجارت با جهان است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، با گذشت حدود ۲ ماه از مسدود بودن گذرگاههای مرزی افغانستان و پاکستان، تجارت میان این دو کشور نیز متوقف شده است، پاکستان همچنین اجازه نمیدهد کالاهای این کشور به افغانستان به عنوان کشوری محاط به خشکی، منتقل شود و با توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان، مسئولان، شرکتها و تجار افغان، رایزنیهای گستردهای را با ایران، تاجیکستان، هند و ازبکستان آغاز کردهاند تا مسیرهای جدیدی را برای توسعه تجارت خود پیدا کنند.
بسیاری از مسئولان و شرکتهای افغانستان، ایران را گزینه خوبی برای تجارت میدانند و بر ضرورت توسعه روابط تجاری با کشورمان تاکید دارند، هر چند چابهار مسیر تجارتی خوبی برای تجار و بازرگانان افغانستان بود، اما با مسدود شدن گذرگاههای مرزی میان افغانستان و پاکستان، اکنون این مسیر اهمیت ویژهای پیدا کرده است و مسئولان و تجار افغان این روزها بیشتر بر استفاده از بندر چابهار و دیگر گمرکات و بنادر ایرانی تاکید میکنند.
همانگونه که جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگیری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرده است برای تقویت همکاریهای تجاری با افغانستان نیز آماده است.
تنش تجاری میان افغانستان و پاکستان در حالی است که شب گذشته در تازهترین حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطق شرقی افغانستان، ۱۰ زن و کودک جان باختند.
حکومت افغانستان گفته است تا زمانی که پاکستان، تضمینهای لازم را ندهد، حاضر نیست روابط تجاری را با این کشور از سر بگیرد.