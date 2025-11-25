به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خانه ملت، عباس قدرتی زوارم در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونین این سازمان گفت: این نشست برای بررسی گزارش عملکرد ۸ ماهه منابع و مصارف بودجه‌ای دولت برگزار شد؛ در این جلسه نمایندگان بر روی نحوه تأمین منابع با رعایت صرفه‌جویی و همچنین تخصیص مصارف بر اساس اولویت‌ها تمرکز داشتند. اولویت‌بخشی صحیح در تخصیص بودجه یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های نمایندگان بود. پروژه‌های عمرانی و طرح‌های مهم کشور، به‌ویژه آنهایی که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید در ردیف‌های اول قرار گیرد. امروز بسیاری از طرح‌های عمرانی ما میانگین عمر بالای ۲۰ سال دارند که نگران‌کننده است و ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص اعتبارات را دوچندان می‌کند.

وی افزود: همچنین مباحث مربوط به مولدسازی و مهار تورم و تامین انرژی آب از جمله دغدغه‌های مطروحه در جلسه مذکور بود. شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی نیز یکی از محور‌های اصلی جلسه بود. در بخش شرکت‌های دولتی رسوب بودجه زیادی صورت گرفته است که باید از این موضوع جلوگیری کرد. همچنین نمایندگان در این جلسه بر ضرورت انضباط مالی، مهار تورم و به‌روزسازی اطلاعات مالی این شرکت‌ها برای جلوگیری از اتلاف منابع تأکید داشتند.

نماینده مردم «شیروان» در مجلس گفت: با توجه به اینکه بودجه سال آینده تک‌مرحله‌ای شده و تنها جداول به مجلس ارائه می‌شود، نمایندگان تأکید کردند که دولت باید لایحه‌ای بدون کسری ارائه دهد. یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، کسری بودجه است و ما باید با همکاری دولت، بودجه‌ای شفاف، منضبط و عادلانه تدوین کنیم. تمام تلاش نمایندگان این است که با شفافیت و عدالت، در مسیر خدمت به مردم گام برداشته و از فشار‌های اقتصادی ایجاد شده جلوگیری کند.