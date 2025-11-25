در ششمین روز از هفته بسیج، مناطق مختلف استان شاهد افتتاح طرح و برگزاری ویژه‌برنامه‌های مختلف بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به مناسبت هفته بسیج، یاد و خاطره شهید دکتر "زهره رسولی" گرامی داشته شد.

سردار عسکری جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان در این مراسم با اشاره به اینکه مردمی بودن از مهم‌ترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی است گفت: اخلاص و خدمت بی منت دو ویژگی مهم بسیج است.

حجت الاسلام والمسلمین "به نصر" نماینده ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی هم با اشاره به شهادت نخبگانی همچون دکتر زهره رسولی در جنگ تحمیلی دوازده روزه گفت: دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با کشورمان هیچگاه به پایان نخواهد رسید و تنها با توسعه تفکر بسیجی می‌توان در مقابل آنان ایستاد.

در پایان این مراسم از مجموعه اشعار "مستان الست" سروده "مسعود مطهری" رونمایی شد.

دکتر "زهره رسولی" به مدت ۲ سال در روستای دزلی و دو سال نیز در مناطق محروم کامیاران به طبابت پرداخت.

به مناسبت هفته بسیج دومین همایش بزرگ "امنیت محله" با حضور معتمدین، متنفذین و اعضای شورا‌های اسلامی شهرستان قروه برگزار شد.

سردار الهی فرمانده انتظامی استان در این مراسم گفت: طرح امنیت محله محور به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی نیروی انتظامی استان کاهش سرقت، مبارزه با قاچاق و کاهش رفتار‌های هنجار شکنانه را به دنبال داشته است.

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ۲ هزار و ۶۷۳ قلم لوازم ضروری منزل به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی دراستان کردستان اهداء شد.

امروزهمچنین ۲۲ واحد منزل مددجویان تحت پوشش، درشهرستان‌های مختلف استان با ۱۳۲ میلیارد ریال اعتبارافتتاح وبه بهره‌برداری رسید.

کارگاه تولیدی محصولات سلولزی در شهرزرینه، کارگاه تولید قارچ در روستای کسنزان و گلخانه کوچک مقیاس در زمینی به مساحت هزار مترمربع از جمله طرح‌هایی بود که به مناسبت هفته بسیج و با اعتبار ۶ میلیاردو ۱۵۰ میلیون در مناطق مختلف شهرستان دیواندره افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

همچنین در مراسمی، مسجد‌النبی روستای پاپاله از توابع بخش کرفتوی دیواندره در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و با صرف اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی خیّرین ومردم روستا به بهره‌برداری رسید.

امروز کلنگ احداث مدرسه مشارکتی ۴ کلاسه خیّرساز روستای باشقشلاق دیواندره نیز در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر بر زمین زده شد.

سروآبادی‌ها هم امروز شاهد نواخته شدن زنگ بسیج، آسفالت و بهسازی معابر و کوچه‌های روستا‌های احمد آباد، قلعه و تازه آباد، پروژه برق‌رسانی به پایگاه روستای دل با اعتبار ۶ میلیارد تومان، اعزام اکیپ بهداشتی درمانی و انجام ویزیت رایگان در روستای سرخه توت توسط بسیج جامعه پزشکی سپاه سروآباد و دیدار اعضای شورای تأمین سروآباد با سردار رضایی فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان به مناسبت هفته بسیج بودند.

همچنین طرح بهسازی، دیوار چینی و بتن‌ریزی روستا‌های بخش مرکزی محور دزلی_سروآباد شامل روستا‌های ذکریان و بهرام آباد به بهره‌برداری رسید.

رونمایی از المان ثبت ملی شده ارتفاعات یادمان دالانی دزلی، برگزاری مسابقات قرآنی، دوره هوش مصنوعی، کارگاه جوانی جمعیت و مسابقات مختلف ورزشی از دیگر برنامه‌هایی بود که به مناسبت هفته بسیج در شهرستان سروآباد برگزار شد.

به مناسبت هفته بسیج ایستگاه پنل خورشیدی روستای آرزند شهرستان دهگلان در قالب برنامه‌های محرومیت‌زدایی بسیج به بهره‌برداری رسید.

امروز روستای کانی سید شکره سقز نیز شاهد افتتاح واحد مسکن مددجویی و پنل خورشیدی این واحد با مجموع ۷ میلیارد و پانصد میلیون ریال بود.

به مناسبت هفته بسیج خانه کشتی شهر سنته شهرستان سقز افتتاح شد.

برگزاری یادواره شهدا، برپایی میز خدمت و اردوی جهادی خدمات پزشکی از دیگر برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج در شهر سنته بود.

به مناسبت هفته بسیج، میز خدمت تخصصی ادارات در شهرک صنعتی شماره ۴ سنندج با هدف رفع موانع تولید و رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان برگزار شد.

به مناسبت هفته بسیج، اجلاسیه مجمع بسیج شهرستان بانه برگزار شد.

در این مراسم از جمعی از اعضای کارگروه مجمع بسیج این شهرستان تجلیل شد.

جلسه حلقه صالحین بسیجیان بانه نیز با محوریت نقش بانوان در تحکیم خانواده در محل حسینیه خاتم الانبیای این شهر برگزار شد.

همچنین با حضور بانوان بسیجی، مراسمی با عنوان "خیمه مادری" همزمان با سراسر کشور در بانه نیز برگزار شد.

در مراسمی به مناسبت هفته بسیج از ۶۰ نفر از پاکبانان و پرسنل شهرداری دهگلان تجلیل شد.

اعزام گروه‌های جهادی پزشکی و دامپزشکی به روستای سرچاه و ارائه خدمات رایگان از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان دهگلان بود.