به گزاش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی با اعلام تغییر ساعت اداری در استان گفت: در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی با هدف رعایت اصل صرفه‌جویی، کاهش آلایندگی هوا و همچنین در راستای حمایت از بنیان خانواده و اجرای قانون جوانی جمعیت، بدین وسیله ساعت کار تمام دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌های استان تا پایان سالجاری به شرح ذیل اعلام می‌شود:

خضر کاک درویشی افزود: ساعت کار در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۴۵ صبح تا ۱۵:۱۵ بعد از ظهر تعیین می‌شود و روز‌های پنجشنبه در چارچوب آیین‌نامه دورکاری و به نحوی که در فرآیند خدمات‌رسانی و انجام وظیفه، وقفه ایجاد نشود از ابتدای آذرماه به‌صورت دورکاری خواهد بود.

کاک درویشی افزود: با هدف افزایش بهره‌وری، مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برای هر یک از کارکنان خود، وظایف مشخصی را به‌صورت دورکاری در روز‌های پنجشنبه تعریف کرده و بر روند اجرای دورکاری نظارت داشته و گزارش آن را به معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان‌غربی ارسال کنند.

مراکز دارای نوبت کاری، امدادی، درمانی، خدمات ضروری، اتفاقات، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی از دورکاری پنجشنبه‌ها مستثنی بوده و فعالیت آنها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

همچنین مراکز بهداشتی (خانه سلامت، مراکز جامع سلامت و پایگاه سلامت) براساس بند ۲ و مراکز جامع شبانه‌روزی طبق روال قبلی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

ساعت کاری بانک‌های استان هم براساس قوانین شورای هماهنگی بانک‌ها خواهد بود و در روز‌های پنجشنبه نیز به‌صورت شعب کشیک به ارائه خدمات ضروری بانکی به شهروندان خواهند پرداخت.

دانش‌آموزان طبق تقویم آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مدارس حضور خواهند داشت و هیچ تغییری در برنامه‌های آموزشی ایجاد نشده است.

دستگاه‌های اجرایی مکلفند در دوره سرد سال دمای ساختمان‌ها را حداکثر تا ۲۰ درجه تنظیم کرده و در روز‌های پنجشنبه و ایام تعطیل، سامانه‌های گرمایشی را خاموش کنند.