به مناسبت ایام پرخیر و برکت سوگواری سردار کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، محفل شعر «عصر شعر فاطمی» با حضور نوجوانان برگزیده از سراسر کشور و جمعی از شاعران و استادان برجسته حوزه ادبیات آیینی در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه که با هدف ایجاد همافزایی بین نسل جوان و پیشکسوتان شعر آیینی تدوین شده، میزبان نوجوانان مستعد عضو باشگاه رویش استعدادهای برتر ادبی «قاف» بود که در کنار ارائه اشعار خود، از انس با تجربه و کلام اساتید بهرهمند شدند.
مجتبی حاذق، مدیر ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تشریح اهداف این محفل گفت: این برنامه فرصتی بینظیر برای نوجوانان شاعر کشور است تا استعداد خود را در قالب اشعار آیینی و فاطمی عرضه کنند. از سوی دیگر، حضور استادان برجسته باعث میشود بهترین آثار تولید شده در این حوزه شنیده و دیده شود و این تعامل، به پویایی ادبیات دینی کشور کمک شایانی میکند.
یکی از شاعران نوجوان منتخب در این برنامه گفت: ما در این محفل گرد هم آمدهایم تا ارادت خود را به مقام شامخ حضرت زهرا (س) ابراز کنیم. جالب اینجاست که هر یک از نوجوانان با دیدگاهی منحصربهفرد به توصیف و مدح ایشان میپردازند. این تنوع دیدگاهها به ما کمک میکند تا جایگاه والای ایشان را بهتر درک کرده و ایشان را به عنوان الگوی اصلی خود در زندگی معرفی کنیم.
نوجوان شاعر دیگری تأثیرگذاری این برنامه را در دو بعد تشریح کرد و گفت: از منظر شعری و ادبی، همزیستی و شنیدن اشعار بزرگان معاصر تجربهای گرانبها و تاثیرگذار برای هر شاعر جوانی است. این حضور، خود به تنهایی میتواند سطح ادبی ما را ارتقا دهد. در بُعد معرفتی نیز، برای شاعری که آینده ادب این کشور را رقم خواهد زد، ضروری است که شعرش با مقدسات و با نگاهی عمیق به اهل بیت (ع) درآمیخته شود. این رویدادها به تعمیق معرفت ما نسبت به مقام حضرت زهرا (س) و غنیسازی آینده ادبی کشور کمک میکنند.