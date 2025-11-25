به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز فاز دو پاداد، از خیابان ۲۸ تا بلوار هاتف، حدفاصل بلوار هجرت تا بهشت آباد در روز چهارشنبه ۵ آذرماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

شرکت گاز استان از مشترکان این منطقه درخواست کرده است، در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.