رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به تکریم مادران و همسران شهدا گفت: تجلیل از بانوان شاخص از دیگر برنامههای این هفته خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام محمدحسن ذاکری رئوف در جلسه ستاد بزرگداشت مقام زن و روز مادر گفت: هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در قم، از روز وفات حضرتامالبنین (س) که به عنوان روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده است، آغاز میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم افزود:در طول این هفته، برنامههای متعددی برای تکریم مادران و همسران شهدا و همچنین بانوان جانباز استان پیشبینی شده است. تجلیل از بانوان شاخص استان نیز از دیگر برنامههای این هفته خواهد بود.