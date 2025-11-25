رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به تکریم مادران و همسران شهدا گفت: تجلیل از بانوان شاخص از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام محمدحسن ذاکری رئوف در جلسه ستاد بزرگداشت مقام زن و روز مادر گفت: هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در قم، از روز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) که به عنوان روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده است، آغاز می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم افزود:در طول این هفته، برنامه‌های متعددی برای تکریم مادران و همسران شهدا و همچنین بانوان جانباز استان پیش‌بینی شده است. تجلیل از بانوان شاخص استان نیز از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

حجت‌الاسلام ذاکری رئوف از برگزاری برنامه‌های دانشجویی و جشن‌های زوج‌های جوان در این ایام خبر داد و گفت: شاهد برگزاری کاروان زوج‌های جوان در سطح شهر از سوی دانشگاه‌های قم خواهیم بود وجشنی محوری به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) ویژه بانوان برگزار خواهد شد.