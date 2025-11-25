به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لاهه هلند، وزیر امور خارجه که برای شرکت در سی‌امین نشست دولت‌های عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی وارد لاهه هلند شده بود بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری حقوق قربانیان این سلاح‌ها تاکید کرد.

سید عباس عراقچی گفت: کشور‌هایی که در تجهیز رژیم صدام به سلاح‌های شیمیایی نقش مستقیم یا غیرمستقیم داشته‌اند، در این پرونده مسئولیت دارند.

عراقچی همچنین با رئیس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه افزود: تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه علیه ایران و ممانعت از دسترسی جانبازان شیمیایی به اقلام دارویی و درمانی ظلمی مضاعف به قربانیان سلاح‌های شیمیایی و خانواده‌های آنها است و جنایت علیه بشریت است.

وی گفت: طرف‌های تحریم‌کننده و اجراکنندگان تحریم‌ها باید به خاطر ارتکاب این جنایت بازخواست شوند.

فرناندو آریاس رئیس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نیز با تاکید بر رسالت این سازمان برای جلوگیری از تکرار فجایع گذشته ناشی از استفاده از سلاح‌های شیمیایی، آمادگی دبیرخانه این سازمان را برای ادامه همکاری با ایران در چارچوب صلاحیت‌های سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد.