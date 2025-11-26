رئیس نظام مهندسی مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان گفت: از ۲۰۸ ساختمان در حال احداث بازدید شده، مشخصات تعداد ۳۸ ساختمان به دلیل عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان برای اصلاح به شهرداری مربوطه معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ احسان ذبیحیان گفت: طی ۶ ماهه نخست امسال از ۲۰۸ ساختمان در حال احداث بازدید شده در زنجان، مشخصات تعداد ۳۸ ساختمان به دلیل عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان برای اصلاح به شهرداری مربوطه معرفی شده است.

وی افزود: قصور ۲۹ نفر از عوامل فنی مرتبط به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارسال شده است.

رئیس اداره نظام مهندسی مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: بخشی از این بازرسی‌های انجام گرفته در بازه زمانی ۶ ماهه نخست امسال مربوط به پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن می‌باشد.

ذبیحیان تاکید کرد: همچنین تعداد ۴۰ بازدید از آزمایشگاه‌های تشخیص صلاحیت شده در زمینه آزمایشات بتن و ژئوتکنیک انجام شده است.

وی ابراز کرد: اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعضای آن هم نظارت عالیه دارد.

رئیس اداره نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: نظارت عالیه بر نحوه رعایت مقررات ملی ساختمان از وظایف مهم اداره نظام مهندسی و مقررات ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان است و بازدید‌های دوره‌ای و موردی توسط بازرسان این اداره جهت پایش این موضوع انجام می‌شود.