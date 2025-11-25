به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس در دیدار با نصیری مدیرکل راه‌ آهن خراسان رضوی وضعیت حوزه حمل‌ و نقل ریلی این شهرستان و چالش های موجود را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

مجید بیکی در این دیدار گفت: با توجه به اینکه کاهش ظرفیت قطارهای مسافربری موجب استفاده بیشتر مردم از جاده و افزایش خطرات برای شهروندان می‌ شود، مقرر شد حداکثر ظرفیت قطار در مسیر سرخس حفظ شود و در صورت اجبار به حذف برخی رام ها به دلیل تعمیرات و‌ کمبود دیزل، حذف‌ این رام ها در روزهای میانی هفته انجام پذیرد.

فرماندار سرخس افزود: از آنجا که تعداد مسافرت های شهروندان در پایان هفته بیشتر است حرکت قطار در روزهای جمعه در این مسیر باید کماکان فعال باشد که این امر از آذرماه اجرایی می شود.

بیکی تاکید کرد: این موضوع برای بررسی و تصمیم‌ گیری ویژه، به تهران منعکس شده است تا شرایط خاص شهرستان سرخس در این زمینه لحاظ شود.

وی ادامه داد: در نشست امروز درباره مدیریت واگن‌ های وارداتی و صادراتی نیز گفتگو شد تا انتقال آن ها به گونه‌ ای انجام گیرد که با تجمع و تراکم واگن‌ ها در خطوط ریلی مواجه نباشیم و حمل‌ و نقل کالاها بدون وقفه صورت پذیرد و ترافیک ریلی در مسیر سرخس نداشته باشیم.

فرماندار سرخس همچنین با توجه به حجم تقاضای سفر، افزایش تعداد واگن‌ های مسافربری در مسیر سرخس را ضروری دانست و تأکید کرد: این درخواست نیز منعکس می شود تا در صورت تامین واگن، شاهد افزایش ظرفیت مسافربری برای رفاه بیشتر مردم باشیم، حتی اگر این افزایش موقتی و حتی مقطعی باشد اما هدف اصلی، ارتقای خدمات ریلی و امنیت بیشتر شهروندان سرخس است.

بیکی با قدردانی از خدمات دهی مجموعه راه آهن به شهرستان سرخس که در بخش مسافری با حداقل قیمت در حال انجام است، گفت: همکاری نزدیک با راه‌ آهن استان برای بهبود شرایط تردد ریلی مردم ادامه دارد و تمام اقدامات لازم برای تأمین امنیت و آسایش مردم سرخس در دستور کار فرمانداری و دستگاه‌ های مرتبط قرار گرفته است.