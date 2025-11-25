پخش زنده
مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران از ارائه پیشنهاد تأسیس صندوقهای رمزارزی به سازمان بورس خبر داد.
گودرزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به تحول جهانی در مفهوم ارزش و تغییر ذائقه سرمایهگذاران اظهار کرد: در بازارهای دنیا، صنعت نوآوری و نگاه سرمایهگذاران دستخوش تغییرات اساسی شده است. امروز ارزش فقط در داراییهای فیزیکی دیده نمیشود و زنجیره ارزش بر پایه کد، اقتصاد دیجیتال و فرادیجیتال شکل میگیرد.
مدیر عامل بورس تهران افزود: در بورس تهران به دنبال طراحی یک ابزار نوآورانه با رویکردی مسئولانه هستیم. در همین راستا، پیشنهاد راهاندازی صندوقهای رمزارزی با تمرکز ویژه بر بیتکوین را به سازمان بورس ارائه کردهایم تا هم ذائقه نسل جوان را پوشش دهیم و هم پاسخگوی تقاضای گسترده برای سرمایهگذاری قانونی و شفاف در داراییهای دیجیتال باشیم. راهاندازی این صندوقها میتواند به ترکیب سبد دارایی مردم کمک کرده و امکان مدیریت بهتر سرمایه را فراهم کند.
گودرزی یکی از اهداف مهم این ابزار را تأمین مالی از طریق رمزارزها اعلام کرد و گفت: مدل تأمین مالی مبتنی بر رمزارز در بورس تهران به جمعبندی اولیه رسیده و با لایههای مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد تعامل شدهایم تا این طرح به بلوغ لازم برسد. تأیید نهایی نیز باید از سوی سازمان بورس انجام شود.
مدیر عامل بورس تهران درباره الزامات اجرایی صندوقهای رمزارزی افزود: موضوع مهم، تعیینتکلیف امین است؛ یعنی نهادی که قرار است دارایی رمزارزی نزد آن نگهداری و حفاظت شود. براساس مکانیزم پیشنهادی، بیتکوینهای استخراجشده توسط کسانی که مجوز رسمی از نهادهای ناظر دارند، به کارگزار رمزارزی منتقل میشود و مدیر صندوق، این دارایی را خریداری کرده و نزد امین به امانت میگذارد. سپس بر اساس این پشتوانه، واحدهای صندوق منتشر خواهد شد.
گودرزی با اشاره به تجربه جهانی در حوزه رمز ارز گفت: در بیش از ۲۰ کشور، صندوقهای رمزارزی در حال معامله هستند. در ایران نیز پیش از اجرای این مدل، باید حداکثر شفافیت رگولاتوری فراهم شود، همه جوانب بررسی شود و از منظر نگهداری و معاملات، چارچوبهای مدیریت ریسک بهطور کامل تدوین شود.