بیمارستان شهید بهشتی اردستان با به کارگیری ۱۰ پزشک، بیشترین میزان جذب متخصص در استان اصفهان را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان گفت: با این جذب نیرو، هم اکنون تعداد متخصصان این بیمارستان به حدود ۲۷ نفر رسیده است.

سید حامد روحانی با بیان اینکه بی اطلاعی برخی شبکه‌های مجازی در خصوص وضعیت درمان شهرستان و انتشار مطالب خلاف واقع موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، ادامه داد: هم اکنون دستگاه آندوسکوپی و کولونوسکوپی با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای غربالگری سرطان‌های گوارش در مرحله خرید است و به زودی به تجهیزات این بیمارستان اضافه می‌شود.

روحانی به دریافت موافقت اصولی بخش‌ام آر‌ای و انعقاد قراردادعملیات احداث ساختمان به همت قرارگاه محرومیت زدایی ارتش اشاره کرد و گفت: اعتبار احداث ساختمان بیش از ۴ میلیارد تومان برآورد شده و منابع خرید دستگاه تامین شده است.