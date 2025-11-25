به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سرپرست دانشگاه پیام‌نور استان کرمان، با اشاره به سابقه چندساله این دانشگاه در میزبانی از زائران سالگرد شهادت سردار دل‌ها افزود:دانشگاه پیام‌نور در حال فراهم‌سازی مقدمات لازم برای استقبال از زائران است و همانند سال‌های گذشته با روحیه جهادی آماده خدمت‌رسانی به عاشقان حاج قاسم است.

«مریم بستان‌پیرا»با اشاره به گستردگی حضور زائران از سراسر کشور افزود:پیش‌بینی می‌شود میزان استقبال و مراجعه زائران امسال بیش از سال‌های پیش باشد و همه ظرفیت‌های دانشگاه بسیج شده‌اند تا اسکان و پذیرایی از این عزیزان با بهترین کیفیت صورت گیرد.

سرپرست دانشگاه پیام‌نور استان کرمان افزود: این دانشگاه توان اسکان و پذیرایی روزانه بیش از یک‌هزار نفر از زائران شهید سلیمانی را دارد.

وی ادامه داد:سلف دانشگاه با پخت غذا برای زائران تجهیز شده و کلاس‌های درس نیز برای اسکان موقت آماده‌سازی شده‌اند و در صورت افزایش حجم حضور زائران، پردیس شماره یک دانشگاه نیز برای رفاه مراجعه‌کنندگان در ایام سالگرد در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

