دانشگاه پیامنور امسال نیز میزبان عاشقان مکتب حاج قاسم در دیار کریمان خواهد بود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سرپرست دانشگاه پیامنور استان کرمان، با اشاره به سابقه چندساله این دانشگاه در میزبانی از زائران سالگرد شهادت سردار دلها افزود:دانشگاه پیامنور در حال فراهمسازی مقدمات لازم برای استقبال از زائران است و همانند سالهای گذشته با روحیه جهادی آماده خدمترسانی به عاشقان حاج قاسم است.
«مریم بستانپیرا»با اشاره به گستردگی حضور زائران از سراسر کشور افزود:پیشبینی میشود میزان استقبال و مراجعه زائران امسال بیش از سالهای پیش باشد و همه ظرفیتهای دانشگاه بسیج شدهاند تا اسکان و پذیرایی از این عزیزان با بهترین کیفیت صورت گیرد.
سرپرست دانشگاه پیامنور استان کرمان افزود: این دانشگاه توان اسکان و پذیرایی روزانه بیش از یکهزار نفر از زائران شهید سلیمانی را دارد.
وی ادامه داد:سلف دانشگاه با پخت غذا برای زائران تجهیز شده و کلاسهای درس نیز برای اسکان موقت آمادهسازی شدهاند و در صورت افزایش حجم حضور زائران، پردیس شماره یک دانشگاه نیز برای رفاه مراجعهکنندگان در ایام سالگرد در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
