جانشین پلیس راهور لرستان گفت: با هدف کاهش تنشهای ترافیکی، ارتقای ایمنی و تسهیل رفتوآمد شهروندان به مدت ۷۲ ساعت در شهر خرم آباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جانشین پلیس راهور لرستان گفت: همزمان با افزایش ترددها و ضرورت ساماندهی بهتر عبور و مرور در سطح شهر، طرح آرامش شهری با هدف کاهش تنشهای ترافیکی، ارتقای ایمنی و تسهیل رفتوآمد شهروندان آغاز شد.
به گفته سرهنگ علی سیفی، اجرای این طرح با هدف ایجاد نظم، کاهش تصادفات و فراهمکردن شرایطی آرام و ایمن به مدت ۷۲ ساعت در مسیرهای شهری خرم آباد دنبال میشود.