به گفته سرهنگ علی سیفی، اجرای این طرح با هدف ایجاد نظم، کاهش تصادفات و فراهم‌کردن شرایطی آرام و ایمن به مدت ۷۲ ساعت در مسیر‌های شهری خرم آباد دنبال می‌شود.