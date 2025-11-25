پخش زنده
استاندار گیلان ایجاد و توسعه پارک علم، فناوری و اقتصاد دیجیتال را از اولویتهای راهبردی استان دانست و خواستار همافزایی همه دستگاهها برای تسریع این روند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در دیدار امروز هادی حقشناس استاندار گیلان با محمدنبی شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در محل استانداری برگزار شد، بر توسعه همکاریهای مشترک در حوزه فناوری، نوآوری و بهره گیری از ظرفیت دانشگاهها و مراکز پژوهشی استان تأکید شد.
هادی حقشناس استاندار گیلان در این دیدار با تأکید بر ضرورت شتاب بخشی به روند توسعه پارک علمی و فناوری استان گفت: گیلان ظرفیتهای ممتازی در حوزه دانش بنیان و نوآوری دارد و باید با برنامهریزی منسجم، این توانمندیها را در قالب یک زیستبوم منسجم فناوری سامان دهی کنیم.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد «پارک علم و فناوری و اقتصاد دیجیتال» در گیلان افزود: امروز اقتصاد دیجیتال و صنایع مبتنی بر نرمافزار از نشانههای توسعه محسوب میشوند و ایجاد این پارک میتواند فرصتهای شغلی گسترده برای جوانان استان فراهم و زمینه حضور شرکتهای دانشبنیان در سطح ملی و بینالمللی را تقویت کند.
استاندار گیلان با تأکید بر لزوم حمایت همه جانبه دستگاههای اجرایی از توسعه زیرساختهای علمی و فناورانه در استان، گفت: مدیران دستگاههای اجرایی گیلان آمادگی دارند با همکاری وزارت علوم و دیگر نهادهای تخصصی، مسیر ایجاد مراکز نوآوری، شتابدهندهها و فضای مناسبِ استقرار شرکتهای فناور را هموار کنند.
هادی حق شناس با بیان اینکه توان نیروی انسانی متخصص یکی از بزرگترین سرمایههای گیلان است، افزود: جوانان برنامهنویس، پژوهشگران و شرکتهای نوپا، نیروی محرکه آینده اقتصاد گیلان هستند و ما وظیفه داریم فضایی فراهم کنیم که ایدهها به محصول و نوآوری به اقتصاد پایدار تبدیل شود.
وی اضافه کرد: با همافزایی دانشگاهها، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، گیلان میتواند به یکی از قطبهای فناوری شمال کشور تبدیل شود و در مسیر توسعه هوشمند و پایدار گامهای جدیتری بردارد.
محمدنبی شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این دیدار، با تأکید بر اهمیت نقش استانها در توسعه زیستبوم نوآوری کشور، گفت: گیلان از ظرفیتهای ارزشمند دانشگاهی، پژوهشی و نیروی انسانی متخصص برخوردار است و میتواند در مسیر توسعه فناوری، جایگاه برجستهتری در سطح ملی به دست آورد.
وی با اشاره به برنامههای این وزارتخانه برای حمایت از گسترش پارکهای علم و فناوری، افزود: ایجاد پارک علم، فناوری و اقتصاد دیجیتال در گیلان اقدامی مهم برای ایجاد فرصتهای نوآورانه، تقویت شرکتهای دانشبنیان و توسعه صنایع مبتنی بر نرمافزار خواهد بود.