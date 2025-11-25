پخش زنده
حرکت کاروان اردوهای راهیان نور بسیج دانش آموزی برادران سپاه خوی از شهرستان خوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حرکت کاروان اردوهای راهیان نور بسیج دانش آموزی برادران سپاه خوی با هدف آشنایی نسل جوان با حماسه آفرینی رزمندگان دوران دفاع مقدس از شهرستان خوی آغاز شد
در این اعزام که با حضور مسئولان شهرستانی و فرماندهان سپاه برگزار شد یک کاروان شامل یک اتوبوس با چهل و پنج دانش آموز راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شد
این برنامه با بیان اینکه آشنایی دانش آموزان با فرهنگ مقاومت و ایثار از اهداف اصلی اردوهای راهیان نور است بر ضرورت انتقال دستاوردهای دفاع مقدس به نسلهای جدید تاکید شد
دانش آموزان شرکت کننده در این اردو از یادمانهای عملیاتی جنوب کشور بازدید خواهند کرد و بخشهایی از تاریخ دفاع مقدس را از نزدیک مرور میکنند