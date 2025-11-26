به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سرهنگ اسماعیل پریشانی گفت: در پی وقوع سرقت اماکن خصوصی در سطح شهرستان لنجان، موضوع شناسایی و دستگیری سارق به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۹ مسکن مهر شهرستان قرارگرفت.

وی افزود:این سارقان پس از بررسی‌های انجام شده و اقدامات اطلاعاتی و فنی سارق حرفه‌ای، شناسایی وپس از هماهنگی‌های قضائی، در عملیات هدفمند دستگیر شدند.

پریشانی افزود: در بازجویی‌ها از متهمان به ۱۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد