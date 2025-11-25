به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، برای احداث این مدرسه ۶ کلاسه ۸ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

سرپرست آموزش و پرورش دلگان گفت: این مدرسه با زیربنای ۴۴۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در شهر چگردک ساخته شده است.

حمیدرضا بامری افزود: با افتتاح این مدرسه ۲۰۰ دانش آموز پسر مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم از فضای آموزشی استاندارد و مطلوب بهره‌مند شدند.

در حال حاضر ۲۹ مدرسه با ۱۰۷ کلاس درس با پیشرفت ۱۵ تا ۷۵ درصدی با همت سازمان نوسازی مدارس، در سطح شهرستان دلگان در حال احداث است.