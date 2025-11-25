همه آموزشگاه های زبان و علمی آزاد، سالن‌ های مطالعه و ورزشی و نیز استخرهای دانش آموزی خراسان رضوی فردا چهارشنبه پنجم آذر تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره اطلاع‌ رسانی و روابط‌ عمومی آموزش‌ و پرورش خراسان رضوی گفت: براساس ارزیابی‌ های انجام‌ شده و گزارش‌ های دریافتی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر ادامه آلودگی هوا و افزایش موارد ابتلاء به آنفلوآنزا علاوه بر مدارس که غیر حضوری است، فعالیت همه آموزشگاه‌ های علمی آزاد، سالن های مطالعه، سالن های ورزشی، آموزشگاه‌ های زبان و استخرهای دانش آموزی استان در پنجم آذرماه تعطیل است.

محمد رهنما با بیان اینکه هرگونه فعالیت مراکز اعلام شده در روز چهارشنبه تخلف محسوب می‌ شود، ‌افزود: همچنین بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، همه مادران دارای فرزند زیر شش سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.

از روز نخست آذرماه با هدف جلوگیری از شیوع بیماری‌های تنفسی مدارس مشهد و شهرستان‌ های خراسان رضوی تعطیل و آموزش‌ ها به صورت مجازی برگزار شده است.