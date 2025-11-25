به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، دفتر مطبوعاتی فرماندهی پلیس فاریاب امروز در خبری اعلام کرد: بر اثر واژگون شدن یک خودروی سواری نوع " فلانکوچ " (ون) در شهرستان " پشتونکوت " استان فاریاب، ۱۳ نفر از جمله زنان و کودکان جان باختند و ۱۴ نفر دیگر مصدوم شدند. این حادثه زمانی روی داد که خودروی حامل میهمانان یک عروسی، از جاده منحرف و سپس واژگون شد. وضعیت جسمی شماری از مجروحان وخیم گزارش شده است. بی احتیاطی رانندگان، سرعت غیر مجاز و بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی از مهمترین عوامل این حوادث در افغانستان است. ۲ روز قبل نیز در یک حادثه رانندگی در هرات، ۱۰ نفر کشته و ۱۲ نفر مجروح شدند.