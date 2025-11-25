پخش زنده
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه با اشاره به اینکه تامین ارز سرمایه گذاران در مناطق ویژه اقتصادی در اولویت دولت قرار دارد گفت :با ایجاد خطوط سبز تولید کنندگان می توانند در کمترین زمان ممکن ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حمید قنبری در بازدید از سه شرکت تولید در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم گفت :تاکید دولت حمایت از تولید مشترک و جذب سرمایه گذاری ست تا به رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه بیشتر روابط سیاسی با کشورهای دوست و هم سو منجر شود .
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه به مشکلات در خصوص تخصیص ارز، ثبت سفارش، نرخ ارز صادراتی و بازگشت ارز اشاره کرد و افزود: در رابطه با شرکتهایی که در مناطق ویژه اقتصادی تولید و سرمایه گذاری میکنند قطعا باید رویههایی پیش بینی کرد و با ایجاد خطوط سبز تولید کنندگان بتوانند سریعتر ارز خود را دریافت نمایند.
وی تاکید کرد: ارز مورد نیاز این صنایع باید با اولویت تخصیص داده شود تا کشور نیاز ارزی کمتری برای واردات از کشورهای خارجی پیدا کند و در این زمینه در حال رایزنی با بانک مرکزی، سازمان سرمایه گذاری خارجی و وزارت اقتصاد هستیم.
قنبری در مورد تامین ارز واحدهای تولیدی اضافه کرد: تامین ارز بستگی به این دارد شرکتها چه مقدار ارز از کدام کشور بخواهند و میتوانم این قول را بدهم که تامین ارز از اولویتهایی است که در صدر برنامه کاری خود داریم .
وی افزود: ما دنبال این هستیم تا سرمایه گذار بیشتری وارد کشور شوند و از سرمایه گذاران میخواهیم که سر مایه گذاری خود را انجام دهند و از آنان حمایت میشود تا تولید خود را بدون وقفه انجام دهند.