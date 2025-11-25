رئیس‌جمهور پاکستان در دیدار با علی لاریجانی بر حمایت از مقاومت ملت ایران علیه تجاوزگری رژیم صهیونیستی تأکید و اظهار کرد: اسلام‌آباد مصمم به ارائه حمایت‌های مستمر دیپلماتیک و سیاسی از تهران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی کاخ ریاست جمهوری پاکستان، آصف علی زرداری امروز در اسلام‌آباد با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و اعضای هیات همراه دیدار کرد.

در این جلسه خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان، آمنه بلوچ قائم مقام وزارت امور خارجه و سید نیر حسین بخاری رئیس سابق مجلس سنا و دبیرکل حزب مردم نیز حضور داشتند.

زرداری با استقبال از آقای لاریجانی و هیئت همراه تصدی مسئولیت شورای عالی امنیت ملی را به وی تبریک گفت.

وی با یادآوری دیدار اخیرش با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد افزود که تبادلات مستمر بین اسلام‌آباد و تهران نشان دهنده حرکت مثبت در روابط دوجانبه است.

آصف علی زرداری از مقام‌های ایران به خاطر همبستگی با پاکستان درپی سیل اخیر این کشور از جمله ارسال کمک‌های بشردوستانه توسط هلال احمر ایران تشکر کرد.

وی افزود که همکاری بین کشورهای همسایه ضروری و به نفع مشترک هر دو ملت است و ایران و پاکستان از روابط دیرینه‌ای برخوردارند که ریشه در تاریخ، ایمان و فرهنگ دارد.

رئیس‌جمهوری پاکستان از جمهوری اسلامی ایران به خاطر حمایت مداومش از روند دیپلماتیک در طول جنگ اخیر پاکستان و هند تشکر کرد و متعاقبا حمایت سیاسی و دیپلماتیک پاکستان از ایران در پی تجاوز رژیم اشغالگر قدس را تکرار کرد.

آقای زرداری از مقاومت ملت ایران در طول جنگ ۱۲ روزه تمجید و گفت: «رهبری نشان داده شده» توسط رهبر معظم انقلاب تحسین برانگیز است.

وی همچنین از حمایت اصولی ایران از ملت کشمیر و فلسطین قدردانی کرد؛ رئیس جمهور پاکستان گفت که این کشور مایل است برای افزایش تجارت دوجانبه با ایران همکاری نزدیکی داشته باشد. ارتباط ریلی بین پاکستان و ایران باید بر اساس اولویت برای حمایت از تجارت و ترویج گردشگری تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد که بهبود ارتباطات، تجارت را برای مشاغل و مسافران، به ویژه زائران آسان‌تر می‌کند و به تعمیق همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور کمک خواهد کرد.

زرداری در مورد خط لوله گاز ایران و پاکستان، با اشاره به نیازهای فزاینده کشورش به انرژی، بر لزوم یک راه حل عملی متقابل تأکید کرد. او از مذاکرات فنی اخیر در این خصوص در اسلام‌آباد استقبال کرد و گفت که پاکستان مشتاقانه منتظر ادامه مذاکرات در تهران است.

در بیانیه کاخ ریاست جمهوری پاکستان آمده است: زرداری از لاریجانی خواست تا احترام سلام های گرم خود را به حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم کند.

آقای لاریجانی سلام های رهبر انقلاب‌ و آقای پزشکیان را به رئیس جمهور زرداری ابلاغ کرد؛ وی از پاکستان به خاطر حمایت دیپلماتیک و اخلاقی‌اش در طول دفاع مقدس ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی تشکر کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی شجاعت و موفقیت نیروهای مسلح پاکستان را در وقایع اخیر ستود و گفت پیروزی پاکستان، پیروزی ماست.

وی افزود که پس از سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان، چندین دستورالعمل برای دسترسی ترجیحی به محصولات پاکستانی در ایران صادر شده است که مسیر روشنی را برای دستیابی به هدف تجارت دوجانبه ۱۰ میلیارد دلاری ایجاد می‌کند.

در این دیدار همچنین مسائل مربوط به اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین همکاری‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم نیز مورد بحث قرار گرفت.