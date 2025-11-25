به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شرکت آب و فاضلاب گیلان اعلام کرد: به دلیل تعمیر و بازسازی خطِ انتقال آب، جریان آب شهری محدوده خیابان فلسطین رشت و اتصال آن به شبکه اصلی، محله‌ی آج بیشه، بلوار شهید انصاری، بلوار خرمشهر، خیابان شهدا، خیابان جانبازان، بلوار گلسار و خیابان تختیِ رشت، از ساعت ۲۳ امشب چهارم آذر به مدت ۶ ساعت یعنی ۵ صبح فردا قطع می‌شود.

شرکت آب و فاضلاب گیلان از مشترکان این مناطق خواست، آب مورد نیاز و مصرفی خود را ذخیره کنند.