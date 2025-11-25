به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت ایام فاطمیه و در راستای حمایت معیشتی از خانواده‌های نیازمند، مراسم اهدای لوازم ضروری زندگی شامل یخچال، بخاری گازی، جاروبرقی، فرش و دیگر اقلام مورد نیاز خانواده‌ها به تعداد ۱۱۰ مورد، امروز در مجتمع فرهنگی و تربیتی ابوذر کمیته امداد سلماس برگزار شد.

در این آیین مهدی خضرلو رئیس کمیته امداد امام ره سلماس با اشاره به رویکرد توانمندسازی و کرامت‌محور کمیته امداد بیان کرد: هدف اصلی ما تنها کمک مقطعی نیست بلکه تلاش می‌کنیم با حمایت‌های این نهاد انقلابی تداوم داشته باشد.