۱۱۰قلملوازم ضروری زندگی به مددجویان کمیته امداد امام (ره ) سلماس اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت ایام فاطمیه و در راستای حمایت معیشتی از خانوادههای نیازمند، مراسم اهدای لوازم ضروری زندگی شامل یخچال، بخاری گازی، جاروبرقی، فرش و دیگر اقلام مورد نیاز خانوادهها به تعداد ۱۱۰ مورد، امروز در مجتمع فرهنگی و تربیتی ابوذر کمیته امداد سلماس برگزار شد.
در این آیین مهدی خضرلو رئیس کمیته امداد امام ره سلماس با اشاره به رویکرد توانمندسازی و کرامتمحور کمیته امداد بیان کرد: هدف اصلی ما تنها کمک مقطعی نیست بلکه تلاش میکنیم با حمایتهای این نهاد انقلابی تداوم داشته باشد.