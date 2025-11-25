پخش زنده
از خانوادههای شهدای سازمان بنادر و دریانوردی، جمعی از رزمندگان، بسیجیان بنادر آبادان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و لنجداران دوران دفاع مقدس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مراسم تجلیل از خانوادههای شهدای سازمان بنادر و دریانوردی، جمعی از رزمندگان، بسیجیان بنادر آبادان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و لنجداران دوران دفاع مقدس، با حضور سردار سرتیپ احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا، و مالکیزاده مدیر بنادر و دریانوردی آبادان در سالن جلسات بندر آبادان برگزار شد.
سردار خادم سیدالشهدا در این مراسم با تجلیل از مقاومت مردم جنوب در دوران جنگ تحمیلی گفت: در دوران دفاع مقدس، مردم این خطه با شغلهای مختلف، هرگز منطقه را ترک نکردند؛ در حالی که خمپارهها فرود میآمد و بسیاری مورد اصابت قرار میگرفتند، اما همچنان در کنار جبههها به کار و زندگی خود ادامه دادند و این ایستادگی، روحیهای مضاعف برای رزمندگان بود.
وی با اشاره به نقش اساسی لنجداران افزود: اگر لنجداران نبودند، نه مهمات و نه آذوقه بهموقع به ما میرسید. این همدلی و همراهی آنان بود که زمینهساز پیروزیهای ایران عزیز شد.
فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا توان و اقتدار امروز کشور را نتیجه ایستادگی و مجاهدت مردم در سالهای دفاع مقدس دانست و تاکید کرد: بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب، مسیر پیشرفت کشور از قدرت، مقاومت و خودباوری میگذرد.
سردار خادم سیدالشهدا همچنین به ظرفیت بالای بنادر آبادان در حوزه اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: توسعه بنادر آبادان منشاء خیر و برکت برای مردم منطقه است و لازم است همه مسئولان، از جمله استاندار و فرماندار، برای رشد و توسعه این ظرفیتها همکاری کنند.
او تصریح کرد: مردم این سرزمین در دوران جنگ تحمیلی هرگز شانه خالی نکردند و امروز نیز با همان روحیه پای انقلاب ایستادهاند.
کشور تواناست و قدرت مقابله با تهدیدات دشمن را برای سالهای طولانی دارد. هدف دشمن این است که ما را از توانمندیهایمان دور کند تا بتواند ما را تحت کنترل قرار دهد.
در پایان این مراسم، از ۱۷ خانواده شهید، ایثارگران، لنجدار دوران دفاع مقدس و بسیجیان بنادر آبادان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.