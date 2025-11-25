مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب با تأکید بر نقش بی‌بدیل بخش خصوصی و کارفرمایان در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ملی، گفت: این تشکل مهم و اثربخش با حضور در ۳۱ استان، ظرفیت فوق‌العاده برای کشور به‌شمار می‌رود و می‌تواند تولید و صادرات ایران را با جهش همراه کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مخبر در نشست با هیئت رئیسه و اعضای کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران که با هدف بررسی راهکار‌های تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی برگزار شد، با توجه به اهمیت توجه به نیروی انسانی در وضع فعلی، اظهار داشت: در این وضع، حرف اول و آخر در پیشبرد ظرفیت‌های کشور را نیروی انسانی جوان، ماهر و متخصص می‌زند. اگر این نیرو به‌درستی هدایت و به‌کار گرفته شود، می‌تواند بزرگ‌ترین موتور محرکه توسعه باشد.

مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب با اشاره به تجربیات گذشته در روبرو شدن با تهدیدات دشمن، تصریح کرد: جنگ نظامی تحمیلی علیه ایران نیز بیشتر رویکرد اقتصادی داشته است و دارد و خوب می‌دانیم در این میان، هر کجا که مردم و بخش خصوصی مبتنی بر سرمایه مردم، پای کار آمده‌اند، توفیقات بزرگی به‌دست آمده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به فرصت‌های نوین بین‌المللی، گفت: در وضع فعلی، اتحادیه‌های بزرگ اقتصادی، مانند اوراسیا، شانگهای و بریکس، بیش از دولت‌ها و وزارتخانه‌ها، مشتاق همگرایی و استقبال از مجموعه‌های کارفرمایی و بخش خصوصی ایران هستند. آنان تمایل دارند در قالب گروه‌های مشترک کار، اقدامات اجرایی و عملیاتی را با شما پیش ببرند و این یک فرصت طلایی برای اقتصاد ملی است که کارفرمایان باید از آن استفاده کنند.

محمد مخبر با بیان اینکه ظرفیت‌های کشور بیشتر از مشکلات آن است، بر مرکزیت صادرات در توسعه، تأکید کرد و اظهار داشت: برون‌داد اصلی توسعه ایران، صادرات به‌شمار می‌رود؛ به‌ویژه، صادرات فنی و مهندسی از اولویت بالایی برخوردار است. منطقه ما با حدود ۶۰۰ میلیون جمعیت، آماده دریافت خدمات مهندسی و فنی است و این شما کارفرمایان هستید که باید این ظرفیت عظیم را احیا و فعال کنید.

مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در ادامه با تأکید بر رابطه سازنده بین نیروی کار و کارفرما، تصریح کرد: کارگر، کارمند و نیروی جوان و ماهر، باید کارفرما را به چشم هدایتگر امین و مرجعی برای پیشرفت خود ببیند تا با اشتیاق و انگیزه کامل در خدمت چرخه تولید قرار گیرد. این اعتماد متقابل، سنگ بنای تولید پایدار است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارفرمایان را طلایه‌دار عرصه اقتصاد تولیدمحور و صادرات‌گستر خواند و گفت: شما در لبه برخورد با اقتصاد مبتنی بر تولید و صادرات قرار دارید؛ بنابر این، ظرفیت‌ها و مشکلات باید از طرف شما به‌طور دقیق، احصا شود و به گوش مقامات تقنینی، اجرایی و سیاست‌گذار برسد و صدای شما باید در مراکز تصمیم‌گیری شنیده شود.

مخبر در پایان با توجه به نقش فناوری در تحولات جهانی، اظهار داشت: تحولات امروز جهان، مبتنی بر فناوری است و ما خوشبختانه در این عرصه، دارای مزیت‌های فناورانه قابل توجه هستیم که بهره‌گیری از این مزیت‌ها و تبدیل آن به محصول و خدمات، نیازمند همکاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با هدایت شما کارفرمایان است. آینده اقتصاد ایران در گرو پیوند ناگسستنی بین نیروی انسانی ماهر، فناوری روز و مدیریت کارفرمایان خردمند است که به فضل الهی، هر سه در ایران ما به وفور وجود دارد.

گفتنی است در این دیدار که نزدیک به دو ساعت برگزار شد، دبیر کل کانون کارفرمایان، نمایندگان هیئت رئیسه و اعضای این کانون در بخش‌های مختلف خدماتی، صنعتی، بازرگانی و اقتصاد دانش‌بنیان به بحث و ارائه نقد‌ها و پیشنهاد‌های خود پرداختند و آقای مخبر برای تبیین نظام مسائل کارفرمایان، با آنان به گفت‌و‌گو پرداخت.