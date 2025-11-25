به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، شهروندی با ارسال تصاویری از دو صورت حساب گاز خود گفته در حالیکه بدهی قبض قبلی حدود ۱۳۴ هزار تومان بوده چرا این ماه ۲۰۶ هزار تومان هزینه در صورتحساب وی لحاظ شده است.

صفوی معاون امور بهره برداری شرکت گاز استان آنها‌ها به نیابت از قرارداد بیمه مشترکان را منعقد کند، تغییر یافته است و در ماه آبان ماه تعدیل اون شش، هفت ماه گذشته عمل کردند و این هفتاد و شش هزار و هشتصد تومان تقریبا مابه التفاوتی که روی صورت حساب این شهروند است ناشی از تغییر نرخ چهارصد تومان به هزار تومان است.

شهروندی از آزادشهر یزد گفته شهرداری برای حل ترافیک تقاطع بلوار ازادگان و بلوار شهید واعظ فکری بردارد.

نادری نسب مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد گفت: یک طرفه سازی یا محدودیت ترافیک باید در خود مسیر آزادشهر انجام شود و باید بررسی شود اگر نیاز به اصلاح هندسی دارد حتما صورت می‌گیرد و انشاالله بررسی مطالعاتی طرح که تمام شد، بعد از دستور شورای ترافیک، مشکل ترافیک به نسبت کاهش می‌یابد.

آب فروشی قانونی یا غیر قانونی؟

شهروندی از شهرک مسکونی کوثر مهریز با گلایه از فروش اب با تانکر از یک چاه گفته ایا این موضوع قانونی است؟

منصوری معاون حفاظت و بهره بدراری آب منطقه‌ای یزد گفت: همکاران ما به محل مراجعت کردند و آثار تامین آب با تانکر وجود داشت ولی اینکه از چه محلی دقیقا تامین آب شده مشخص نبود و اگر گزارشی دقیق به سامانه ۳۰۰۱۰۷۷ شرکت آب منطقه‌ای ارائه شود، ما می‌توانیم برخورد قانونی را انجام دهیم؛ و نجات یک کل وحشی به دست محیط بانان از یک استخر کشاورزی در شیرکوه