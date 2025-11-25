به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امام جمعه شهر مؤمن آباد در اولین یادواره ۲۲ شهید روستای گنجه بخش جاپلق ازنا با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا گفت: امنیت، آرامش و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک شهیدان و ایثار خانواده‌های آنهاست.



حجت الاسلام سنجیده افزود: هر چه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده بدست بیاورد به برکت خون این جوانان شهید است و ما باید ادامه دهنده راه این عزیزان باشیم.



شرکت کنندگان در این مراسم ضمن بزگداشت یاد و خاطره شهدا بار دیگر با آرمانهای امام راحل و شهدای گرانقدر تجدید بیعت کردند .



شهرستان ازنا ۴۵۷ شهید، ۱۰۰ آزاده و بیش از ۸۰۰ جانباز تقدیم انقلاب کرده است.