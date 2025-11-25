پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در نشست مشترک معاونت توسعه روستایی و نماینده زابل، بر تسریع اجرای پروژه بزرگ آبرسانی سفیدابه و رسیدگی فوری به مشکلات پنج شهرستان سیستان تأکید شد.
عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، اعلام کرد: «برای راهاندازی طرح مجتمع آبرسانی سفیدابه و طرحهای آب شرب و راههای روستایی، حمایت کامل خواهیم کرد.»
وی با اشاره به وضعیت زیرساختها در زابل، هیرمند، هامون، زهک و نیمروز گفت: «اعتبارات بر اساس خواسته مردم و بررسی کارشناسی تخصیص مییابد.»
حسینزاده افزود: «در دو هفته آینده، با جلسات مشترک بین معاونت، استان و دستگاههای مرتبط، وضعیت پروژههای راکد تعیین تکلیف میشود.»
او تأکید کرد: «برای رفع تنش آبی، اعتبار کافی برای اجرای پروژه آبرسانی سفیدابه اختصاص میدهیم.»